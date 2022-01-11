В Калужской области 127 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 127 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших достигло 66 433, сообщили во вторник, 11 января, в федеральном оперативном штабе.

Также в нашем регионе 108 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 329 калужан.

Новых смертей за сутки не было. Умерших за весь период эпидемии по-прежнему 1252.

Вакцинированы от коронавируса 569 962 жителя Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 17 525 случаев коронавируса. За весь период - 10 684 204. Выписаны за сутки – 25 216, за весь период – 9 732 018. За последние сутки в стране от ковида умерли 783 человека, за все время – 317 687.

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