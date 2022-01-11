В Калужской области привились от коронавируса 569 962 человека

В воскресенье, 9 января, в Калужской области привились от коронавируса 477 человек. Общее количество вакцинированных достигло 569 962, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,65%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 9 января.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 9 января 2022 года:

Жуковский район – 134,02%,

Боровский район – 130,68%,

Медынский район – 127,51%,

Думиничский район – 124%,

Перемышльский район – 120,85%,

Бабынинский район – 119,27%,

Барятинский район – 118,91%,

Спас-Деменский район – 113,37%,

Козельский район – 106,45%,

Мещовский район – 104,46%,

Сухиничский район – 103,35%,

Ферзиковский район – 99,5%,

Юхновский район – 93,05%,

Ульяновский район – 90,96%,

Тарусский район – 88,52%,

Куйбышевский район – 88,25%,

Мосальский район – 86,54%,

Жиздринский район – 84,9%,

Хвастовичский район – 81,54%,

Калуга – 80,18%,

Обнинск – 79,98%,

Дзержинский район – 79,02%,

Малоярославецкий район – 78,01%,

Людиновский район – 77,22%,

Кировский район – 76,64%,

Износковский район – 75,65%.

Данные на 9 января.

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