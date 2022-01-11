В Калужской области привились от коронавируса 569 962 человека
В воскресенье, 9 января, в Калужской области привились от коронавируса 477 человек. Общее количество вакцинированных достигло 569 962, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,65%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 9 января.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 9 января 2022 года:
- Жуковский район – 134,02%,
- Боровский район – 130,68%,
- Медынский район – 127,51%,
- Думиничский район – 124%,
- Перемышльский район – 120,85%,
- Бабынинский район – 119,27%,
- Барятинский район – 118,91%,
- Спас-Деменский район – 113,37%,
- Козельский район – 106,45%,
- Мещовский район – 104,46%,
- Сухиничский район – 103,35%,
- Ферзиковский район – 99,5%,
- Юхновский район – 93,05%,
- Ульяновский район – 90,96%,
- Тарусский район – 88,52%,
- Куйбышевский район – 88,25%,
- Мосальский район – 86,54%,
- Жиздринский район – 84,9%,
- Хвастовичский район – 81,54%,
- Калуга – 80,18%,
- Обнинск – 79,98%,
- Дзержинский район – 79,02%,
- Малоярославецкий район – 78,01%,
- Людиновский район – 77,22%,
- Кировский район – 76,64%,
- Износковский район – 75,65%.
Данные на 9 января.
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