Калужанин Сергей Гуренко выступил в финале шоу «Русский ниндзя»

Вечером в понедельник, 10 января, в эфире телеканала СТС вышел финальный выпуск экстремального шоу «Русский ниндзя». Как мы уже рассказывали, одним из участников проекта стал 23-летний тренер по скалолазанию из Калуги Сергей ГУРЕНКО.

Запись выступления Сергея Гуренко.

Сергею удалось войти в число семи лучших, однако он сошел на первом этапе финала.

- Не хватило выносливости, - прокомментировал тренер после выступления.

Съемки проходили на олимпийском стадионе в Сочи. Ведущими были Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

Главный приз шоу в 5 миллионов рублей не удалось выиграть никому, все участники сошли до четвертого этапа.

«Русский ниндзя» является российской адаптации «Американского воина ниндзя».

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