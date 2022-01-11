В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 45,7%

В Калужской области за неделю, с 3 по 9 января, 4428 человек заболели ОРВИ. Это на 45,7% меньше, чем в последнюю неделю 2021 года, сообщили 10 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

В то же время среди калужан старше 15 лет заболеваемость все равно превышает пороговые значения на 67,7%.

В Калуге заболеваемость за неделю снизилась на 19,9%.

В больницы с ОРВИ на новогодних каникулах попали пять жителей Калужской области.

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