В Калуге установят 882 камеры для наблюдения за людьми и машинами

В понедельник, 10 января, на еженедельном совещании правительства Калужской области обсуждали планы по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В Калуге планируется поэтапная установка 882 камер видеонаблюдения. Сначала региональное министерство внутренних дел предлагает установить 363 дорожные камеры с определителями номеров автомобилей. Для этого потребуется 78 миллионов рублей, а в бюджете области на 2022 год запланировано только 37 миллионов. Помимо этого, представителями МВД и горуправы проводится разъяснительная работа с руководителями организаций, ИП, управляющих компаний о необходимости установки систем видеонаблюдения в многоквартирных домах и общественных местах. Эти видеокамеры тоже должны стать частью «Безопасного города», но пока нет нормативной базы, стимулирующей собственников их устанавливать.

- В июне 2021 года в ГУ МЧС России по Калужской области направлено предложение о поэтапной установке 882 камер видеонаблюдения с указанием требуемых аналитических возможностей, - рассказал врио начальника полиции УМВД по Калужской области Валерий ПОЛИДАНОВ. - Проводилась работа с руководителями организаций, ИП, осуществляющими деятельность на территории региона по установке камер видеонаблюдения в общественных местах. Совместно с городской управой Калуги проведена встреча с руководителями управляющих компаний, которым было рекомендовано организовать разъяснительную работу с собственниками жилья по установке в многоквартирных домах систем видеонаблюдения.

Камеры, которые смогут определять номера автомобилей, хотят поставить, так как значительная часть преступлений совершается с использованием транспорта.

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