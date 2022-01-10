В Калужской области открыли пять пунктов приема новогодних елок

В Калужской области заработали пять пунктов приема новогодних елок, сосен и пихт. Деревья будут перерабатываться и по-новому использоваться, сообщили в понедельник, 10 января, в правительстве региона.

- Не выбрасывайте живые елки после праздников в обычный мусорный контейнер, - просят в правительстве. - Лучше приносите в пункты приема.

В Калуге деревья без украшений и мишуры принимают:

ул. Телевизионная, 2Б (база «Калугаблагоустройство»),

ул. Чижевского, 6 (база «Калугаблагоустройство»),

в центре защиты диких животных «Феникс» на 2-м Тарутинском проезде, 6 (елки можно оставить у забора, они пойдут на корм лосенку).

Пункты приема елей в Обнинске:

В городском парке,

на огороженной волейбольной площадке рядом с площадью на проспекте Маркса.

В наукограде собранные деревья отправят на переработку на предприятие по производству биотоплива.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!