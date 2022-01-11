Этот день в истории: 11 января в Калуге убит редактор газеты «Знамя» Иван Фомин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 января.

1832 – в Зимнем Дворце заключен брак Николая Михайловича Смирнова (будущего калужского губернатора) и Александры Осиповны Россет.

1906 – в Калуге открылась частная публичная библиотека А.М. Савельевой.

1906 - При докладе Калужской городской думы о разрешении ей сдать в аренду вешалку в городском театре способом по усмотрению управы на срок до 3-х лет, в собрании думы 11 января выяснилось, что вместо 1500 р. за вешалку уже предлагают по 1700 руб., а может быть последует и еще более выгодное предложение. Дума решила поручить управе сдать вешалку, как и театр, хозяйственным способом. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1927 - «11 января состоялись торжества открытия Дворца труда - пролетарского очага на развалинах бывшего Дворянского собрания. Этот Дворец - свидетельство нашего экономического подъема. В 1921 году дом этот выгорел изнутри почти дотла, и на его восстановление истрачено свыше 100 тысяч рублей. На открытии Дворца труда выступил коллектив "синей блузы" (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1942 - советские войска освободили город Киров и село Барятино Калужской области от гитлеровских захватчиков. Начало оккупации - октябрь 1941 года.

1991 – в Калуге на своем рабочем месте убит редактор газеты «Знамя» Иван Иванович Фомин и председатель постройкома треста «Строймеханизация» Анатолий Калужский.

1995 - умер калужский деятель культуры, театровед, кандидат искусствоведения Кирилл Борисович Бедлинский (8.09.1920 – 1995). Будучи коренным калужанином, Кирилл с детства полюбил театр. Увлечение это было семейным. Его отец, хотя и работал в другой области, был страстным театралом и даже в 20-е гг. участвовал в создании калужского Театра революционной сатиры (Теревсата). Не удивительно, что и Кирилл Борисович, закончив театроведческий факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС) имени Луначарского, был назначен заведующим литературной частью в Калужский драматический театр. С 1951 года Бедлинский преподавал режиссуру в Калужском культурно просветительном училище. Он работал директором областной филармонии и драмтеатра, был лектором общества «Знание», рецензировал спектакли. Калужане знали его и как известного в городе пушкиниста. Именно Бедлинский организовал в 1993 году Калужское Пушкинское общество и много лет принимал активное участие в организации Пушкинского праздника в Полотняном Заводе.

2002 – в микрорайоне Правобережье города Калуги открылась новая детская школа искусств N7.

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