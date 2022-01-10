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В Калужской области ожидают новую вспышку коронавируса в конце января

Ирина Будникова
Опубликовано: 10.01.2022 14:54 9 1472
В Калужской области ожидают новую вспышку коронавируса в конце января

В Калужской области в конце января ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Уже в конце января прогнозируется вспышка нового штамма «Омикрон», - прокомментировал глава региона. - Учитывая особенность этого заболевания, система здравоохранения должна быть подготовлена уже сейчас.

На еженедельном совещании правительства утром 10 января региональный министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО отчитался о ситуации с коронавирусной инфекцией и о ходе вакцинации.

- Калужская область в начале 2022 года занимает 69 место по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - пояснил региональный министр здравоохранения. – По состоянию на 10 января в области с начала пандемии зарегистрировано 66 433 случая заболевания COVID-19, за праздничные и выходные дни выявлено 1209 зараженных, в среднем 121 случай за сутки. Охват тестированием составляет 317 на 100 000 населения. С начала пандемии обследованы 1 292 149 человек, за выходные обследовано 33 424 человека, в среднем за сутки 3 342 человека. В регионе развернуто 1 350 инфекционных коек. По оперативным данным на стационарном лечении находятся 827 пациентов, в том числе 83 в реанимации, из них 11 на инвазивной вентиляции лёгких и 48 на неинвазивной вентиляции. Из всех госпитализированных 164 пациента привито, что составляет 19%. За последние сутки поступил 51 пациент, выписано 14. За выходные и праздничные дни всего поступило 538 пациентов, выписано 396. Свободный коечный фонд составляет 38,7% или 523 койки.

Как отметил Пахоменко, по доле вакцинированных Калужская область занимает 20 место. Коллективный иммунитет в нашем регионе составляет 62%. В среднем по Российской Федерации также 62,7%.

- Хочу обратить внимание, что за праздничные дни произошло снижение количества людей, приходящих на пункты вакцинации, и нужно усилить работу в этом направлении, - сказал министр. - Медицинские службы готовы, вакцины есть, бригады сформированы. Вакцинация продолжается в стационарных пунктах и в пунктах выездных бригад.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 10.01.2022 14:54 9 1472
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация владислав шапша константин пахоменко
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