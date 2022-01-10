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Губернатор Калужской области поручил убрать снег во дворах

Ирина Будникова , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.01.2022 12:04 13 809
Губернатор Калужской области поручил убрать снег во дворах

В понедельник, 10 января, на еженедельном совещании правительства Калужской области обсуждали работу коммунальных служб после сильных снегопадов. Губернатор Владислав ШАПША отметил, что из дворов снег нужно убирать своевременно, несмотря на припаркованные машины.

По его мнению, автолюбители с завидным упорством оставляют машины во дворах и вокруг них снег самостоятельно лопатой не чистят. Но и управляющие компании обязаны убирать тротуары и вывозить снег с придомовых территорий, чтобы люди могли свободно передвигаться.  

- Что касается уборки снега. Я хочу обратиться сейчас к главам администраций, - сказал Владислав Шапша. – Да, действительно, по центральным улицам, по опорной магистральной сети у нас работа организована достаточно эффективно, и даже в непростые дни снегопадов удалось эту работу проводить оперативно и достаточно качественно, чего нельзя сказать о дворовых территориях, особенно в крупных городах. Я прошу вас эту работу взять под личный контроль и принять необходимые меры, чтобы снег своевременно, именно из дворов, убирать. Чтобы люди там могли передвигаться без риска для жизни и здоровья. И по сосулькам тоже посмотрите. Сейчас видите, какая неустойчивая погода, и они периодически возникают на крышах домов. Очень важно, чтобы их устраняли своевременно и не было никаких происшествий связанных с падением сосулек на людей и на тротуары. Давайте брать опыт Москвы. Понятно, что непростая задача во дворах, заставленных машинами, убрать снег. Мы уже не первый год с вами об этом говорим. Все об этом прекрасно знают, знают, в том числе, и владельцы этого транспорта.  Автолюбители, которые с завидным упорством машины оставляют и при этом сами вокруг них лопатами снег убирать ну никак не желают. Но у нас есть во дворах еще и тротуары. И это прямая обязанность управляющей компании наводить там порядок. Если нужно помочь управляющим компаниям, то у нас есть соответствующие службы, которые должны держать все это на контроле и особенно не церемониться, учитывая важность этого вопроса и огромные неудобства, которые люди испытывают, идя на работу, в магазин, просто перемещаясь по улицам и дворам города. Работу возьмите на контроль. Отдельно будем смотреть с вами, что удалось сделать в ближайшее время по этой ситуации, и каждый руководитель муниципалитета будет по этому поводу отчитываться.

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Ирина Будникова , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.01.2022 12:04 13 809
Тэги: общество снег владислав шапша
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