Еще один житель Калужской области умер от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки один человек скончался от коронавируса. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1252, сообщили в понедельник, 10 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 123 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 66 306.

За последние сутки в нашем регионе 80 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 62 221 калужанин.

Вакцинированы от коронавируса 569 485 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 15 830 случаев коронавируса. За весь период - 10 666 679. Выписаны за сутки – 19 890, за весь период – 9 706 802. За последние сутки в стране от ковида умер 741 человек, за все время – 316 904.

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