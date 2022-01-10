В Калужской области привились от коронавируса 569 485 человек
В субботу, 8 января, в Калужской области привились от коронавируса 474 человека. Общее количество вакцинированных достигло 569 485, сообщили в понедельник в правительстве региона.
В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,58%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 8 января.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 8 января 2022 года:
- Жуковский район – 133,73%,
- Боровский район – 130,65%,
- Медынский район – 127,43%,
- Думиничский район – 124%,
- Перемышльский район – 120,8%,
- Бабынинский район – 119,25%,
- Барятинский район – 118,85%,
- Спас-Деменский район – 113,37%,
- Козельский район – 106,36%,
- Мещовский район – 104,29%,
- Сухиничский район – 103,33%,
- Ферзиковский район – 99,31%,
- Юхновский район – 93,01%,
- Ульяновский район – 90,96%,
- Тарусский район – 88,33%,
- Куйбышевский район – 88,23%,
- Мосальский район – 86,54%,
- Жиздринский район – 84,88%,
- Хвастовичский район – 81,54%,
- Калуга – 80,11%,
- Обнинск – 79,9%,
- Дзержинский район – 78,94%,
- Малоярославецкий район – 77,96%,
- Людиновский район – 77,2%,
- Кировский район – 76,55%,
- Износковский район – 75,65%.
Данные на 8 января.
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