В Калужской области привились от коронавируса 569 485 человек

В субботу, 8 января, в Калужской области привились от коронавируса 474 человека. Общее количество вакцинированных достигло 569 485, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,58%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 8 января.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 8 января 2022 года:

Жуковский район – 133,73%,

Боровский район – 130,65%,

Медынский район – 127,43%,

Думиничский район – 124%,

Перемышльский район – 120,8%,

Бабынинский район – 119,25%,

Барятинский район – 118,85%,

Спас-Деменский район – 113,37%,

Козельский район – 106,36%,

Мещовский район – 104,29%,

Сухиничский район – 103,33%,

Ферзиковский район – 99,31%,

Юхновский район – 93,01%,

Ульяновский район – 90,96%,

Тарусский район – 88,33%,

Куйбышевский район – 88,23%,

Мосальский район – 86,54%,

Жиздринский район – 84,88%,

Хвастовичский район – 81,54%,

Калуга – 80,11%,

Обнинск – 79,9%,

Дзержинский район – 78,94%,

Малоярославецкий район – 77,96%,

Людиновский район – 77,2%,

Кировский район – 76,55%,

Износковский район – 75,65%.

Данные на 8 января.

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