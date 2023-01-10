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10 января Калуга получила электроэнергию

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.01.2023 08:00 1 3618
10 января Калуга получила электроэнергию

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 января.

1830 – калужским губернским предводителем дворянства был назначен Семен Яковлевич Унковский (12.03.1788 – 24.11.1882). Статский советник, директор Калужской мужской гимназии, общественный деятель. Дворянин, участник русско-шведской войны 1808 – 1809. Награжден орденом Святого Георгия 4-ой степени, двумя орденами Святой Анны 2-й степени и другими наградами.

1883 – родился Алексей Николаевич Толстой (29.12.1882 (10.01.1883) – 23.03.1945).  Русский и советский писатель и общественный деятель из рода Толстых. Алексей Николаевич был автором социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Лауреат трёх Сталинских премий первой степени. В 1942 Толстой приезжал в Калугу, встречался с бойцами и командирами отдельного танкового батальона. Впечатления от встреч с бойцами на калужской земле легли в основу его  книги «Рассказы Ивана Сударева».

1905 (ст. стиль) – открылась товарная станция «Калуга» Московско-Киево-Воронежской железной дороги.

1907 - в Калуге открылась библиотека при Губернской земской управе.

1942 – восстановлен паровой двигатель, и Калуга получила электроэнергию.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.01.2023 08:00 1 3618
Тэги: этот день в истории история калуги
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