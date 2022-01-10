Неделя в Калуге начнется с небольшого мороза

В понедельник, 10 января, синоптики прогнозирую небольшой мороз в Калуге.

Будет 4 градуса ниже нуля. Облачно, пойдет снег.

Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст. Ветер – 3 м/с.

По народным приметам, метель за окном – к холодному и дождливому лету. А безветренная погода и иней на деревьях предвещают урожайный год.

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