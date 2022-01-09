Еще два жителя Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1251, сообщили в воскресенье, 9 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 117 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 66 183.

За последние сутки в нашем регионе 99 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 62 141 калужанин.

По всей России выявлено за сутки 16 246 случаев коронавируса. За весь период – 10 650 849. Выписаны за сутки – 20 751, за весь период – 9 686 912. За последние сутки в стране от ковида умерли 763 человека, за все время – 316 163.

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