Этот день в истории: 9 января основан «Калужский завод телеграфной аппаратуры»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 января.

1965 – основано открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры».

1942 – советские войска освободили от гитлеровских захватчиков город Людиново и железнодорожный узел Тихонова Пустынь.

Начало оккупации - 4 октября 1941 года. 17 января 1942 года город Людиново вновь был захвачен фашистами, полное освобождение наступило 9 сентября 1943 года.

1999 - президентским указом вместо трех городских судов - Ленинского, Московского и Октябрьского - образован один Калужский районный суд.

1985 – в Москве скончался писатель Леонид Васильевич Жариков (настоящее имя Илья Михалевич; 1911 - 1985). В 1921-26 гг. жил в Калуге, учился в 3-й Совтрудшколе (ныне школа-интернат №1). Писатель не раз бывал в Калуге. Одно из его произведений («Судьба Илюши Барабанова». Калужская повесть) построено на воспоминаниях автора о его жизни в Калуге.

1993 - в Калуге открылся первый чековый аукцион, на торги были выставлены акции четырех акционерных обществ открытого типа.

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