Спустя неделю поисков 34-летнюю жительницу Балабаново нашли живой

Ранее мы сообщали о поисках женщины из Калужского региона, которые объявили поисковики «Лизы Алерт» в пятницу, 7 января.

Напомним, 34-летняя жительница Балабаново Боровского района исчезла неделю назад, 2 января.

В субботу, 8 января, волонтеры сообщили о том, что пропавшая найдена живой.

Обстоятельства не уточняются по этическим соображениям.

Тем временем

40-летнего калужанина нашли живым.

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