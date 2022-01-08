Спустя неделю поисков 34-летнюю жительницу Балабаново нашли живой
Ранее мы сообщали о поисках женщины из Калужского региона, которые объявили поисковики «Лизы Алерт» в пятницу, 7 января.
Напомним, 34-летняя жительница Балабаново Боровского района исчезла неделю назад, 2 января.
В субботу, 8 января, волонтеры сообщили о том, что пропавшая найдена живой.
Обстоятельства не уточняются по этическим соображениям.
Тем временем
40-летнего калужанина нашли живым.
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