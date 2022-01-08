Еще два жителя Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1249, сообщили в субботу, 8 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 110 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 66 066.

За последние сутки в нашем регионе 143 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 042 калужанина.

По всей России выявлено за сутки 16 568 случаев коронавируса. За весь период – 10 634 603. Выписаны за сутки – 20 449, за весь период – 9 666 161 За последние сутки в стране от ковида умерли 796 человек, за все время – 315 400.

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