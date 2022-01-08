40-летнего калужанина нашли живым

Завершены поиски, объявленные поисковым отрядом «Лиза Алерт» Калужского региона. В воскресенье, 2 января, пропал 40-летний Анатолий Овечкин.

Он ушел из дома и не вернулся.

В пятницу, 7 января, волонтеры поискового отряда сообщили, что мужчина найден живым.

Обстоятельства его пропажи не раскрываются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!