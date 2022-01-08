40-летнего калужанина нашли живым
Завершены поиски, объявленные поисковым отрядом «Лиза Алерт» Калужского региона. В воскресенье, 2 января, пропал 40-летний Анатолий Овечкин.
Он ушел из дома и не вернулся.
В пятницу, 7 января, волонтеры поискового отряда сообщили, что мужчина найден живым.
Обстоятельства его пропажи не раскрываются.
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