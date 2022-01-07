7 января в Калуге состоялся рождественский спуск Дедов Морозов и Снегурочек

В пятницу, 7 января, крутые склоны калужского горнолыжного комплекса покоряли сноубордисты и лыжники от мала до велика.

На традиционный рождественский спуск приехали порядка тридцати Дедов Морозов и Снегурочек. Были также и тигрята, и Пикачу, и другие герои.

Помимо сказочных персонажей, катались со склонов также и рядовые калужане в повседневной спортивной экипировке.

Позже мы опубликуем фоторепортаж с рождественского карнавального спуска и покажем в полном объёме, как это было.

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