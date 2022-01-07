В Калуге слепили 100 снеговиков

Акция, в которой приняли участие молодые калужане, прошла в областной столице второй год подряд. Лепку снеговиков вновь пришлось переносить несколько раз. Погодные условия, по словам организаторов акции, не давали возможность провести в нормальных условиях мероприятие.

В итоге в сквере Волкова появились 100 снеговиков.

- Уже традиционная для Калуги акция «Слепи снеговика» прошла на ура. Поучаствовали в ней более ста калужан и гостей города, - отметил на своей странице в социальных сетях городской голова Дмитрий Денисов.

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