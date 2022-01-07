В Балабаново пропала 34-летняя девушка

В пятницу, 7 января, в городе Балабаново Боровского района пропала 34-летняя Марианна РУСУ. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры сообщили, что со 2 января местонахождение девушки неизвестно.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: каштановые.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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