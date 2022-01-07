В Балабаново пропала 34-летняя девушка
В пятницу, 7 января, в городе Балабаново Боровского района пропала 34-летняя Марианна РУСУ. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Рост: 160 см.
Телосложение: нормальное.
Цвет глаз: серые.
Волосы: каштановые.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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