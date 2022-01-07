96 жителей Калужской области заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1247, сообщили в пятницу, 7 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 96 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 956.

За последние сутки в нашем регионе 113 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 61 899 калужан.

По всей России выявлено за сутки 16 735 случаев коронавируса. За весь период - 10 618 035. Выписаны за сутки – 22 035, за весь период – 9 645 712.

За последние сутки в стране от ковида умерли 787 человек, за все время – 314 604.

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