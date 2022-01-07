Главная Новости Общество
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Этот день в истории: 7 января родился известный обнинский краевед Владимир Нестеров

Опубликовано: 07.01.2022 08:00 0 620
Этот день в истории: 7 января родился известный обнинский краевед Владимир Нестеров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 января.

1883 (ст. стиль) – губернатором высочайше назначен Константин Николаевич Жуков, действительный статский советник. Его матерью была Софья Ивановна, урожденная Шепелева, внучатая племянница первого калужского наместника М.Н.Кречетникова. В бытность Жукова губернатором в Калуге была успешно решена проблема строительства водопровода, обращалось внимание на культурную жизнь города, открывались церковно-приходские школы. Находился в этой должности по 10 декабря. 1887 г. Женой К.Н.Жукова была Ольга Андреевна Салиас де Турнемир, его двоюродная племянница, дочь известной писательницы Елизаветы Васильевны Салиас де-Турнемир (Евгении Тур).

1902 - родился Ефим Ильич Осипенко (1902-1982), награжден медалью "Партизану Отечественной войны" I степени N 1 14 мая 1985 года участнику партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Е.И. Осипенко открыт памятник в Сухиничах. (См.: Логвинов Н. Партизанская медаль N 000001// Знамя. - 1960 - 12 мая; Калужская область в Великой Отечественной войне. 1941-1945: указатель лит. / Сост. Т.Ф. Трегубова и др.- Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005.- С.300.)

1906 – родился Владимир Сергеевич Нестеров (7.01.1906-1987), известный обнинский краевед. Основой коллекции Музея истории города Обнинска стало собрание находок В.С. Нестерова. Он открыл более 50 археологических памятников в долинах рек Протвы и Лужи. (См.: Нестеров А.В. Владимир Сергеевич Нестеров (к 100-летию краеведа) // Земля Боровская / Боровский историко-краевед. музей, Русское Географическое общество.- Бровск, 2008.- Вып.4.- С.59-66: фот.)

1991 - в храме Святых апостолов Петра и Павла на Пятницком кладбище Калуги состоялась служба – первая Божественная Литургия. 6 июня 1992 года храм освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент. (См.: Земля Калужская - земля святая.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.- С. 115.)

 

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Опубликовано: 07.01.2022 08:00 0 620
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Лучшие сотрудники Калужской сбытовой компании отмечены отраслевыми и ведомственными наградами
Дружба с бывшими: возможна ли она?
Филиал «Калугаэнерго» принял участие в украшении города к Новому году
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Методы повышения производительности труда сотрудников компании
Национальный реестр специалистов — как в него попасть членам СРО?
Тонкости выбора деликатесного продукта: икра красная

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru