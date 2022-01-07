Этот день в истории: 7 января родился известный обнинский краевед Владимир Нестеров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 января.

1883 (ст. стиль) – губернатором высочайше назначен Константин Николаевич Жуков, действительный статский советник. Его матерью была Софья Ивановна, урожденная Шепелева, внучатая племянница первого калужского наместника М.Н.Кречетникова. В бытность Жукова губернатором в Калуге была успешно решена проблема строительства водопровода, обращалось внимание на культурную жизнь города, открывались церковно-приходские школы. Находился в этой должности по 10 декабря. 1887 г. Женой К.Н.Жукова была Ольга Андреевна Салиас де Турнемир, его двоюродная племянница, дочь известной писательницы Елизаветы Васильевны Салиас де-Турнемир (Евгении Тур).

1902 - родился Ефим Ильич Осипенко (1902-1982), награжден медалью "Партизану Отечественной войны" I степени N 1 14 мая 1985 года участнику партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Е.И. Осипенко открыт памятник в Сухиничах. (См.: Логвинов Н. Партизанская медаль N 000001// Знамя. - 1960 - 12 мая; Калужская область в Великой Отечественной войне. 1941-1945: указатель лит. / Сост. Т.Ф. Трегубова и др.- Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005.- С.300.)

1906 – родился Владимир Сергеевич Нестеров (7.01.1906-1987), известный обнинский краевед. Основой коллекции Музея истории города Обнинска стало собрание находок В.С. Нестерова. Он открыл более 50 археологических памятников в долинах рек Протвы и Лужи. (См.: Нестеров А.В. Владимир Сергеевич Нестеров (к 100-летию краеведа) // Земля Боровская / Боровский историко-краевед. музей, Русское Географическое общество.- Бровск, 2008.- Вып.4.- С.59-66: фот.)

1991 - в храме Святых апостолов Петра и Павла на Пятницком кладбище Калуги состоялась служба – первая Божественная Литургия. 6 июня 1992 года храм освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент. (См.: Земля Калужская - земля святая.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.- С. 115.)

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