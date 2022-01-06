Транспортная прокуратура проверит отмену рейса «Калуга - Симферополь»

В среду, 5 января, в калужском международном аэропорту отменили рейс «Калуга - Симферополь». В связи с этим Калужская транспортная прокуратура начала проверку.

- Указанным рейсом должны были следовать 90 пассажиров, однако по техническим причинам допущена задержка рейса, а после - его отмена, - подчеркнули в ведомстве. - Воздушное судно вылететь не смогло.

В рамках проверки транспортная прокуратура будет устанавливать причины задержки и отмены рейса.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!