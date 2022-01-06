Еще пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1242, сообщили в четверг, 6 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 97 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 860.

За последние сутки в нашем регионе 134 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 61 786 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 555 426 жителей Калужской области.

По всей России выявлено за сутки 15 316 случаев коронавируса. За весь период - 10 601 300. Выписаны за сутки – 22 949, за весь период – 9 623 677. За последние сутки в стране от ковида умерли 802 человека, за все время – 313 817.

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