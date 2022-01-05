Пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1237, сообщили в среду, 5 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 112 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 763.

За последние сутки в нашем регионе 131 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 61 652 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 555 426 жителей Калужской области.

По всей России выявлено за сутки 15 772 случая коронавируса. За весь период - 10 585 984. Выписан за сутки – 25 581, за весь период – 9 600 728. За последние сутки в стране от ковида умерли 828 человек, за все время – 313 015.

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