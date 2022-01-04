Юхнов получит 50 миллионов на благоустройство

В 2022 году в городе Юхнов будет благоустроена прибрежная территория.

Как сообщает министерство строительства и ЖКХ Калужской области, проект предполагает бережное внедрение необходимой инфраструктуры для активного отдыха, основанной на истории и природных особенностях ландшафтного парка «Городок» на берегу Угры.

Юхнов стал победителем пятого Всероссийского конкурса малых городов. Благодаря успеху на благоустройство территории в Калужской области будет выделено 50 миллионов рублей.

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