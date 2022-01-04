105 калужан заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки четыре человека скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1232, сообщили во вторник, 4 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 105 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 651.

За последние сутки в нашем регионе 135 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 61 521 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 15 903 случая коронавируса. За весь период - 10 570 212. Выписаны за сутки – 27 071, за весь период – 9 575 147. За последние сутки в стране от ковида умерли 834 человека, за все время – 312 187.

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