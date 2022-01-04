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Этот день в истории: 4 января Боровский район освобожден от фашистов

Опубликовано: 04.01.2022 08:00 1 474
Этот день в истории: 4 января Боровский район освобожден от фашистов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 января.

4(12).01.1810 – в Москве скончалась княгиня Екатерина Романовна Дашкова (урожденная Воронцова; 17 (28) марта 1743, Санкт-Петербург — 4 (16) января 1810, Москва) — подруга и сподвижница Екатерины Великой, сыгравшая значительную роль в дворцовом перевороте 1762 года, приведшем на престол Екатерину II; первая женщина неимператорского происхождения, занявшая высокие государственные посты — директора Санкт-Петербургской Академии наук и председателя Российской Академии; организатор и участник создания первого толкового Словаря русского языка, статс-дама русского императорского двора, яркий представитель российского Просвещения; переводчик-журналист, писатель, музыкант, педагог, оказавшая значительное влияние на преобразование абсолютной монархии в России в монархию просвещённую. Попав в царскую немилость, она вынуждена была уехать в с.Троицкое Калужской губернии, где прожила 12 лет. Здесь она занималась литературной деятельностью и вела обширное строительство.

1925 – родилась Полина Георгиевна Ванеева (1925 – 2002). П.Г.Ванеева долгое время играла на сцене Калужского драматического театра вместе с известными и заслуженными артистами: В.И. Никитиной, А.И. Тюриным, И.С. Блажновой, Т.И. Антоновой и многими другими. За плодотворную творческую деятельность была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР (1963), народной артистки РСФСР (1977). Избиралась депутатом Калужского городского Совета народных депутатов (1973 – 1975), председателем правления Калужского отделения Всероссийского театрального общества (с 1981 г.). Похоронена на Пятницком кладбище г. Калуги.

1942 – советские войска освободили город Боровск и Боровский район от гитлеровских захватчиков. Начало оккупации - октябрь 1941 года. (См.: Романова Т.В. Даты начала временной фашистской оккупации и полного освобождения Красной Армией районных центров и территории районов Калужской области // Калужские рубежи.- Калуга: Золотая аллея, 2003.- С.316- 317.)

1942 – в освобожденной Калуге пущена насосная станция и город получил воду (из записной книжки В.Продувнова).

1956 – в Нью-Йорке скончался русский композитор Александр Тихонович Гречанинов (1864 – 1956). Он был учеником С.И. Танеева и Н.А. Римского- Корсакова, работал в музыкальной школе Гнесиных в Москве. С 1925 г. жил в Париже, с 1939 – в Нью-Йорке, был автором множества музыкальных произведений. Семья Гречанинова до 1864 г. проживала в г. Перемышле Калужской губернии.

1968 – скончался Александр Дмитриевич Юдин (1.08.1893 – 1968), краевед, организатор и популяризатор туризма, первый директор Калужского областного института усовершенствования учителей и разработчик первой краеведческой карты Калужской области. Ежегодно в Калужском областном центре туризма, краеведения и экскурсий проходят, ставшие традиционными, чтения посвященные памяти Александра Юдина.

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Опубликовано: 04.01.2022 08:00 1 474
Тэги: общество этот день в истории история калуги
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