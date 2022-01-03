Еще четыре жителя Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще четыре человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1228, сообщили в понедельник, 3 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 110 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 546.

За последние сутки в нашем регионе 145 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 61 386 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 555 426 жителей Калужской области.

По всей России выявлено за сутки 16 343 случая коронавируса. За весь период - 10 554 309. Выписаны за сутки – 24 037, за весь период – 9 548 076. За последние сутки в стране от ковида умерли 835 человек, за все время – 311 353.

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