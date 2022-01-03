В Калужской области мальчик родился через 15 минут после боя курантов

Первый новорожденный в 2022 году в Калужской области появился на свет спустя 15 минут после боя курантов. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША в понедельник, 3 января.

За первые сутки в Калужском регионе родились 27 малышей.

- А всего за первые новогодние сутки в регионе 27 новорожденных: 13 девочек и 14 мальчиков, - подчеркивает губернатор региона. - Здоровья и счастья малышам и их семьям!

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