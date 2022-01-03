Этот день в истории: 3 января в освобожденной Калуге открыты городские бани

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 января.

1763 (ст. стиль) – родился Павел Никитич Каверин - действительный тайный советник, сенатор, калужский губернатор (1811-1816).

Годы правления Павла Каверина пришлись на период Отечественной войны 1812 г. и последующее восстановление разрушенных городов и селений.

Калуга и Калужская губерния в силу своего географического и стратегического положения стали центром сосредоточения запасов армии. Комитетом продовольствия, приема и вооружения людей, организацией пограничных кордонов руководил сам губернатор. В письмах от 28 августа и 19 октября 1812 г. фельдмаршал Кутузов благодарил Каверина «за охранение границ Калужской губернии и сохранение порядка…».

Император Александр 1 возложил на калужского губернатора «по особенному к нему доверию … раздачу денег разоренным жителям…». Последние годы жизни Павел Никитич прожил в Кременецком уезде Волынской губернии, где скончался на 91-м году жизни.

1942 - в городе Жукове с воинскими почестями похоронен Михаил Алексеевич Гурьянов (1903 – 1941). 16 февраля 1942 года комиссар Угодско-Заводского партизанского отряда М.А. Гурьянов был удостоен звания Героя Советского Союза. Его имя носят улицы в Москве, Калуге, Обнинске.

1942 – в освобожденной Калуге вновь вышла газета «Коммуна» и открыты городские бани №2 и 3.

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