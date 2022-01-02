Еще шесть жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1224, сообщили в воскресенье, 2 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 106 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 436.

За последние сутки в нашем регионе 147 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 61 241 калужанин.

Вакцинированы от коронавируса 566 516 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 18 233 случая коронавируса. За весь период - 10 537 966. Выписаны за сутки – 26 976, за весь период – 9 524 039. За последние сутки в стране от ковида умерли 811 человек, за все время – 310 518.

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