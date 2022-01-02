В Калужской области 14 человек заболели гриппом за неделю

В Калужской области сразу 14 человек заболели гриппом за неделю, с 27 декабря по 2 января. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

12 случаев гриппа сезонного штамма H3N2 выявлено в Людиновском районе, еще два – в Обнинске. При этом заболели 12 детей в возрасте младше 14 лет.

Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20,4%. Выявлено 8157 случаев. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.

В Калуге заболеваемость снизилась за неделю на 26,1%.

В больницы с ОРВИ попали 43 человека.

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