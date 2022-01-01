В Калужской области с 19 декабря ищут 70-летнего мужчину
В Калужской области пропал 70-летний Андрей ДВОРЯНОВ из Малоярославца. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 19 декабря.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 180 см,
- Среднего телосложения,
- Седые волосы,
- Голубые глаза,
- Черная куртка,
- Темно-серые брюки,
- Черная вязаная шапка,
- Черные кроссовки с красными полосками.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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