В Калужской области с 19 декабря ищут 70-летнего мужчину

В Калужской области пропал 70-летний Андрей ДВОРЯНОВ из Малоярославца. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 19 декабря.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 180 см,

Среднего телосложения,

Седые волосы,

Голубые глаза,

Черная куртка,

Темно-серые брюки,

Черная вязаная шапка,

Черные кроссовки с красными полосками.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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