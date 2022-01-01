Пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1218, сообщили в субботу, 1 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 106 новых случаев заражения ковидом. Это минимальный показатель за последние несколько месяцев. Общее количество заболевших выросло до 65 330.

За последние сутки в нашем регионе 120 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 61 094 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 565 862 жителя Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 19 751 случай коронавируса. За весь период - 10 519 733. Выписаны за сутки – 33 144, за весь период – 9 497 063. За последние сутки в стране от ковида умерли 847 человек, за все время – 309 707.

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