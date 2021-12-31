В Калуге 60 детей родились в последнюю неделю 2021 года

В Калуге за неделю, с 27 по 30 декабря, родились 60 детей. Среди них 30 девочек и 30 мальчиков. Была также одна двойня, сообщили в пятницу, 31 декабря, в городском управлении ЗАГС.

В нашем городе появились маленькие Мия, Стефания, Ева, Эмилия, Тимур, Авель, Том, Эллина и Мирослав.

Всего на данный момент в Калуге за 2021 год родились 4334 ребенка. Сыграна 2981 свадьба.

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