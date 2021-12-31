Еще пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1213, сообщили в пятницу, 31 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 161 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 224.

За последние сутки в нашем регионе 166 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 974 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 565 030 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 20 638 случаев коронавируса. За весь период - 10 499 982. Выписаны за сутки – 40 692, за весь период – 9 463 919. За последние сутки в стране от ковида умерли 912 человек, за все время – 308 860.

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