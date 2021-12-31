Главная Новости Общество
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Еще пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.12.2021 11:30 0 556
Еще пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1213, сообщили в пятницу, 31 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 161 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 65 224.

За последние сутки в нашем регионе 166 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 974 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 565 030 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 20 638 случаев коронавируса. За весь период - 10 499 982. Выписаны за сутки – 40 692, за весь период – 9 463 919. За последние сутки в стране от ковида умерли 912 человек, за все время – 308 860.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.12.2021 11:30 0 556
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Лучшие сотрудники Калужской сбытовой компании отмечены отраслевыми и ведомственными наградами
Дружба с бывшими: возможна ли она?
Филиал «Калугаэнерго» принял участие в украшении города к Новому году
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Методы повышения производительности труда сотрудников компании
Национальный реестр специалистов — как в него попасть членам СРО?
Тонкости выбора деликатесного продукта: икра красная

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru