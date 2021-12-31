Салют из 80 залпов запустили в честь годовщины освобождения Калуги

В четверг, 30 декабря, Калуга отпраздновала 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события вечером был дан салют из 80 залпов.

Он прогремел на Правом берегу у памятника воинам 50-й армии.

Ранее был опубликован снимок с нынешней улицы Ленина, сделанный 30 декабря 1941 года.

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