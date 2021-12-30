В обнинской Клинической больнице №8 новым руководителем назначен Сергей Курдяев

В КБ №8 Обнинска новым руководителем стал Сергей КУРДЯЕВ, сообщает руководство больницы.

Соответствующий приказ подписала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

- Клиническая больница №8 ФМБА России - это единственное многопрофильное государственное медучреждения Обнинска, поэтому в первую очередь мы сосредоточимся над улучшением оказания качественной и доступной плановой и экстренной медицинской помощи жителям города. Это и грамотная маршрутизация пациентов, и работа амбулаторных подразделений по принципам федерального проекта «Бережливая поликлиника», и доступность скорой медицинской помощи, и совершенствование работы хирургических и терапевтических служб в условиях стационара, - отметил Сергей Курдяев.

Курдяев родился в Воронеже. Ранее он работал главврачом филиала Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена.

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