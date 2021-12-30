На площади Победы в Калуге почтили память героев Великой Отечественной войны

В четверг, 30 декабря, Калуга отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и к могиле Неизвестного Солдата состоялась на площади Победы. Об этом рассказали в горуправе Калуги.

К возложению прибыли ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, участники перехода по местам боевой славы 50-ой Красной армии.

- Под звуки траурной музыки и оружейный салют первые лица области и города возложили цветы к Вечному огню, могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Победы Жукову, - рассказывают в городской управе.

Также ведомство отмечает, что торжества продолжатся в Доме Музыки (Кирова, 6).

- Там состоится встреча с ветеранами войны и труда, - подчеркивают в управе города. - А в 19:00 часов на левом берегу Оки в районе сквера Волкова прозвучат 80 памятных залпов салюта.

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