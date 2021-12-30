«Продавцы» интимных услуг развели обнинца на 30 000 рублей

В четверг, 30 декабря, пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску рассказывает о случае мошенничества.

Мужчина заинтересовался предложением интимных услуг в интернете. Переведя предоплату, он созвонился с псевдопродавцами. Оказалось, что заказчик перевел не все деньги. Якобы не хватало оплаты страхового взноса.

- Перечислив в общей сложности 31 000 рублей, - отмечает УМВД по Калужскому региону, - заказчик предпринял попытку дальнейшего общения с собеседниками, но телефонная связь прервалась. Только после этого гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в полицию.

На данный момент ведутся проверки.

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