Калужане ждут от 2022-го победу над коронавирусом и больше денег

Совсем чуть-чуть остается до Нового года.

Накануне этого праздника мы вышли на улицы любимого города и задали калужанам один вопрос: «Чем вам запомнился уходящий год и чего ждете от наступающего?»

Опыт прошлого и надежды калужан на будущее – читайте ниже.

- Этот год мне запомнился коронавирусом и принуждением того, что нас заставляют прививаться, - говорит калужанка Татьяна ДОЛГОВА. - Всеобщее неприятное давление действует на психику и на настроение. QR-коды еще раздражают, показывают, что одни отличаются от других.

Надеюсь в следующем году это сойдет на нет. Хочется надеяться, что ситуация улучшится.

- Единственное новое в этом году - это вакцинация, - рассказала нам студентка Елена. - Сделала прививку по собственному желанию. Уходящий год принес новые введения ограничений, связанных с этим вирусом. В остальном все прошло как обычно: работа, семья, учеба.

В будущем ожидаю лучшего, чтобы прошла эта пандемия. Хотелось бы улучшения условий труда на работе и повышения зарплаты.

- Год, конечно, выдался тяжелым и трудным, - говорит Борис. - Все крутилось вокруг этой пандемии ковида и ограничений. Хорошо, что меня это обошло стороной.

Ожидаю, что в следующем году все-таки удастся перебороть эту болезнь.

- В этом году я родила второго ребенка. У меня появился сын Максим. Вместе с мужем очень этого ждали., - делится своей радостью Юлия РАДВОНЕЦКАЯ. - Мою семью коронавирус не тронул. Из-за декретного отпуска меня перевели на удаленную работу. Благодаря этому я больше времени посвятила семье, совмещая ее с работой.

На следующий год старшая дочь заканчивает школу и будет поступать в институт. Желаю, чтобы все у нее получилось.

- В условиях пандемии мы продолжаем жить, как и раньше, - говорит Александр ТЕПЛОВ. - Я привился в этом году сам, никто меня не заставлял. Поэтому мне вирус не страшен, ограничения также не страшны. До сих пор работаем и трудимся.

От 2022 года ожидаю только одного - чтобы никто не болел. С этой заразой нужно продолжать бороться.

- Уходящий 2021 год такой же, как и все остальные. Из нового только прививка от ковида. Сделал ее по собственному желанию, - рассказал Александр КУЗНЕЦОВ. - Не знаю, честно говоря, чего ждать от следующего года. Хочется просто пожелать всем всего самого наилучшего.

- В этом году коронавирус, конечно, усложнял жизнь, - говорит 72-летний пенсионер Валерий. - Ситуация с ограничениями сложная, еще эти прививки и QR-коды. Я вакцинировался добровольно. К счастью, моих родных и близких этот недуг обошел стороной.

Ожидаю улучшение жизни и повышение пенсии в 2022 году. И, конечно же, желаю крепкого здоровья всем.

- Я перенесла операцию и очень много болела, но не ковидом. Мой недуг связан с туберкулезом. В 2021 году сделала прививку, сама пошла в поликлинику, никто не заставлял. - рассказала 71-летняя пенсионерка Анна. - В будущем ожидаем повышение пенсий.

- В 2021 году стоит очень нестабильная обстановка в мире, - говорит ветеран труда с 60 летним стажем Наталья. - Все у каждого идет своим путем. Правительство старается, помогают людям. Мне вакцинироваться нельзя по состоянию здоровья. Жду, когда выдадут QR-код.

В следующем году ожидаю прибавку к пенсии. Отработать почти всю жизнь и получать копейки - это ни в какие ворота не лезет. Сейчас уже на пенсии. Не работаю год, сил нет никаких. Еще надеюсь и жду всего хорошего, чтобы ковид ушел, и все жили в мире.

- Год как год, тяжеловато конечно из-за этого коронавируса, - рассказал Владислав ЛАВРОВ. - Я человек сознательный, поэтому после второй прививки ревакцинировался. Продолжаю сейчас работать.

От 2022 года хочется, конечно, лучшего. Побольше зарплаты, поменьше проблем. Ожидаю, что ситуация, связанная с пандемией, нормализуется.

Уважаемые читатели! А чем запомнился вам 2021 год и чего вы ждете в наступающем? Пишите свои ответы в комментариях.

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