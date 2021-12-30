Сотрудники Росгвардии исполнили мечту особенного ребенка из Обнинска

В четверг, 30 декабря, пресс-служба Росгвардии Калуги рассказывает об исполнении желания для особенного ребенка.

Лётчики подарили настоящее новогоднее чудо 14-летнему Диме Евдокимову из Обнинска.

– Воспитанник школы-интерната очень хотел побывать на настоящем аэродроме, – отмечают в Росгвардии, – и посидеть за штурвалом авиационной техники, о чем написал в своём письме росгвардейцам. На аэродроме Диму и его маму Елену встретил Дед Мороз специального назначения. Вместе они отправились осматривать самолет Ил-76 «Иван Яковлев» и вертолет Ми-8 – юный гость посидел за штурвалами крылатых машин, а также узнал от лётчиков о назначении приборов и кнопок.

После знакомства с авиационной техникой мальчик побывал с экскурсией в музее полка, где ему рассказали об истории и традициях воинской части. Завершилась встреча чаепитием и вручением подарков.

– Огромное спасибо за то, что исполнили такое замечательное желание – побывать на аэродроме, – восхитилась мама мальчика. – Нам очень понравилось в кабине самолета и вертолета. Это что-то невероятное».

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