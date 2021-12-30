Прокуратура Калужской области обжалует многомиллионную премии главврача БСМП Алана Цкаева

Бывший министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев продолжит фигурировать в средствах массовых информации. Сейчас экс-чиновник возглавляет БСМП.

Напомним, что 23 декабря областной суд не увидел состава преступления в деле о премии в 6,8 миллионов рублей, который получил Алан Цкаев в 2019 году.

В четверг, 30 декабря, прокурор нашего региона Константин Жиляков поручил обжаловать решения в суд кассационной инстанции.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного органа, основанием для принятия такого решения стала правовая позиция прокуратуры о необходимости возврата в бюджет суммы полученной премии.

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