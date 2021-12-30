Семь жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1208, сообщили в четверг, 30 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 133 новых случая заражения ковидом. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 65 063.

За последние сутки в нашем регионе 153 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 60 831 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 21 073 случая коронавируса. За весь период - 10 479 344. Выписаны за сутки – 43 004, за весь период – 9 423 227. За последние сутки в стране от ковида умерли 926 человек, за все время – 307 948.

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