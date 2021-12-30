Губернатор Калужской области рассказал о борьбе с нелегальной миграцией: 2600 рейдов, 927 преступлений, высылка из страны

В четверг, 30 декабря, Владислав Шапша вернулся к теме соблюдения мигрантами законов и правил поведения в обществе. Он затронул ее в своем выступлении на итоговой пресс-конференции, видеозапись которого мы опубликовали в нашем телеграм-канале

- Еще раз хочу подтвердить свою позицию: Россия – это многонациональное государство. Провоцирование межнациональных конфликтов любой из сторон – является по сути преступлением. У нас есть примеры, когда люди этого не понимали – и все они понесли или понесут наказание, - написал Владислав ШАПША на своих страничках в соцсетях. - Мы, как и раньше, в Калужской области будем вежливо, но настойчиво и убедительно объяснять и каждому мигранту, и любому другому человеку вне зависимости от национальности: мы не станем смотреть сквозь пальцы на нарушение закона, порядка и традиций, которые сложились в нашем регионе и в стране. Прошу это запомнить всех без исключения.

Также губернатор привел данные полиции. В Калужской области за этот год они провели 2600 рейдов и других мероприятий, в ходе которых занимались поиском нелегальных мигрантов. Было зарегистрировано 927 преступлений.

Крайний в этом году рейд состоялся на днях в Боровском районе. Там полиция и бойцы ОМОНа Росгвардии проверили 40 мигрантов и выявили еще 12 различных нарушений.

- Все нарушители ответят по закону. Вплоть до высылки из страны, - сказал по этому поводу Владислав Шапша.

Также глава Калужской области предоставил видео с рейда полиции в Боровском районе.

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