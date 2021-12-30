67-летнего калужанина нашли живым

Ранее мы писали о поисках, объявленных поисковым отрядом «Лиза Алерт» Калужского региона. Во вторник, 28 декабря, пропал 67-летний мужчина из села Росва.

Он ушел из дома и не вернулся. Также поисковики отмечали, что мужчина мог нуждаться в помощи медиков.

Ближе к полуночи со среды на четверг, с 29 на 30 декабря, волонтеры поискового отряда сообщили, что мужчина найден живым.

Обстоятельства его пропажи не раскрываются.

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