22 пары Калуги поженились накануне Нового года

Загс Калуги вечером в среду, 29 декабря, сообщил, что за месяц, завершающий уходящий год, свои чувства узаконили и поставили штамп в паспорте 22 калужские пары.

Такую статистику ведомство привело, опираясь на данные к 25 декабря.

– Декабрь месяц является не самым популярным для свадеб, – подчеркивает руководство загса. - Но все же находятся пары, которые выбирают для регистрации брака последние дни уходящего года.

На церемонии присутствовали главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка.

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