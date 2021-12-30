Мошенница из Владимирской области обманула 81-летнюю бабушку из Калужского региона

В четверг, 30 декабря, МОМВД России «Кировский» рассказывает об очередном случае мошенничества.

81-летней бабушке позвонил незнакомец и попросил помочь деньгами. Его голос был похож на голос племянника пенсионерки.

Полиция уточняет:

- Поверив звонившему и думая, что помогает своему родственнику, пенсионерка проследовала к ближайшему банкомату и перевела 25 000 рублей на озвученный ей счет. Лишь в дальнейшем женщина узнала, что племянник в денежных средствах не нуждается и к данной ситуации не имеет отношения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

40-летняя аферистка из Владимирской области, обманувшая пожилого человека, найдена.

УМВД подчеркивает:

- В настоящее время подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным эпизодам.

Ведется следствие.

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